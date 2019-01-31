Москва, 31 января, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключает возможности принятия нижней палатой парламента заявления по ситуации в Венесуэле в случае эскалации, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Я не исключаю, что, если ситуация пойдет дальше по пути внешней эскалации, Госдума, возможно, может принять свое заявление по ситуации в Венесуэле», — заявил Слуцкий.

Резолюция Европарламента о признании Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы — «чудовищное попрание норм международного права и вмешательство в дела суверенного государства», отметил он.

«Решение принято, естественно, из-за пресловутой евроатлантической солидарности, что вызывает еще большее сожаление», — заявил Слуцкий.

Запад действует в своей парадигме, пытаясь через поддержку так называемой оппозиции организовать в Венесуэле госпереворот и привести к власти в Каракасе подконтрольного Вашингтону политика, отметил парламентарий.

«Это нагло и цинично. И мы прекрасно помним, к чему приводит подобная политика на примере бывшей Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Украины. Одних стран уже нет на карте мира, в других разрушена экономика, а в нефтекомплексе хозяйничают иностранные компании, а где-то до сих пор идет война с общим злом — международным терроризмом», — подчеркнул парламентарий.

Главу Венесуэлы может избрать только ее народ и на всеобщих выборах, указал Слуцкий.

«Ни президент США, ни Госдеп, ни Европарламент не могут навязать венесуэльцам другого лидера даже путем признания самопровозглашенного Гуайдо. У нас на Руси еще в стародавние времена таких лжеправителей называли одним словом — самозванец, а все подобное — бунтом», — заявил глава комитета Госдумы.