Варшава, 1 февраля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Обсудить роль Польши в будущей европейской обороне собираются брюссельский аналитический центр Friends of Europe и польский фонд Казимира Пулавского 4 февраля в Варшаве. Острота и актуальность темы оказалась подчеркнута уже на презентации в Брюсселе, где выступил ведущий докладчик будущей конференции, старший научный сотрудник Friends of Europe Пол Тейлор. В чём обнаружились главные противоречия между польским и условно общеевропейским подходом к вопросам обороны и будущего, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Желание Польши получить постоянную американскую военную базу на своей территории воспринимается европейцами совсем не восторженно. Как замечает Тейлор, достигшая процветания, стабильности и безопасности в рамках Европы Польша недостаточно уделяет внимания своим европейским соседям и союзникам по НАТО, отдавая предпочтения заокеанским партнерам.

Польские участники брюссельской презентации нашли, что ответить на это обвинение, сделав упор на «исторических обидах», до сих пор якобы заставляющих Польшу скептически относиться к Европе. Мол, и в 1939-м Франция и Великобритания не пришли на помощь, и тяжелый опыт «советского угнетения» до сих пор заставляет Польшу фигурально просыпаться посреди ночи от ужаса. Но не 30 ли лет прошло с тех пор, как нет уже «советской оккупации»? Так почему же Польша до сих пор живет этими и другими архаическими обидами?

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