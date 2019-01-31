Москва, 31 января, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самого активного депутата в зале заседаний и наиболее важный законопроект в январе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«На мой взгляд, самыми активными депутатами были Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Иванов (ЛДПР), Ирина Яровая («Единая Россия») и Олег Шеин («Справедливая Россия»)», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Также Володин отметил работу комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Самым важным законопроектом, рассмотренным в январе, по мнению спикера Госдумы, стал законопроект о паллиативной помощи.

«Он был принят в первом чтении и поддержан всеми фракциями единогласно. Его очень ждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие — поддержку», — сказал он.