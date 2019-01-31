Москва, 31 января, 2019, 15:58 — ИА Регнум. «Панические слухи», как называет беспокойство жителей Москвы мэр Сергей Собянин, имеют под собой основания. За последний месяц, по потребительским наблюдениям, в столице произошёл рост стоимости продуктов питания.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Так, заметно выросли цены на яйца. Если десяток сорта С1 и С0 в 2018 году в Москве можно было купить в пределах 60 рублей, то сейчас ниже 70 рублей стоимость в универсамах опускается лишь на жёлтых и красных ценниках, то есть во время распродаж.

Резко выросла цена в столичных магазинах на мясо птицы. Например, килограмм куриных бёдер «Каждый день» в сетевом магазине «Ашан» стоил около 150 рублей. Сейчас та же палета продаётся уже за 175 рублей.

Подорожание затронуло и категорию молочных продуктов. Например, молоко «Домик в деревне» и йогурты «Активиа» на полках магазинов выросли в цене на 7−10 рублей. Дороже стало и «Вологодское масло».

Сезонное подорожание и у свежих овощей. Например, ценники за килограмм помидоров хорошего качества в сетевых магазинах нередко превышают 200 рублей и доходят до 300 рублей.

Ранее в комментариях СМИ эксперты предположили, что новые правила автоперевозок в Москве могут привести к перебоям поставок продуктов, а также росту розничных цен. Власти Москвы с этим не согласились, а столичный мэр Сергей Собянин назвал доводы «паническими слухами» и категорически опроверг. Пресс-служба аппарата мэрии и правительства предоставила комментарии представителей торговых сетей, которые не ожидают изменений.

Комментарии, которые поступают от властей Москвы, раскрывают лишь часть общей картины. О подводных камнях логистики Москвы рассказал руководитель отдела внутригородских перевозок FM Logistic Андрей Крюков. Так, при оформлении годовых пропусков перевозчики обращаются к услугам посреднических компаний, что повышает расходы. Кроме того, возможность доставки товаров в торговые объекты ночью не всегда можно воплотить на практике. Например, из-за закона о тишине или припаркованных в вечернее и ночное время личных автомобилей жителей.

Напомним, новые правила перевозок грузов в Москве действуют с 14 января 2019 года. Они ужесточили процедуру получения пропуска в город для грузовых автомобилей и запретили оформлять разовые разрешения чаще, чем два раза в месяц.