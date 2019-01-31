Сеул, 31 января, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Продажи машиностроительной компании SsangYong Motor достигли рекордных отметок в четвертом квартале 2018 года, сообщает TV Chosun.

Korando

Согласно новостному источнику, продажи компании в четвертом квартале 2018 года достигла 1,25 трлн вон (~$1,1 млрд). По сравнению с 2017 годом, продажи компании увеличились на 16,7%.

В 2018 году, было продано 143,309 автомобилей на общую сумму 3,7 трлн вон (~$3,3 млрд). Кроме того, продажи модели Rexton Sports увеличились на 6%.

Операционные убытки компании сократились до 64,2 млрд вон (~$57,3 млн)

Как сообщили представители компании: «Мы собираемся бросить себе вызов и изменить линейку внедорожников, выпустив в 2019 году новые Rexton Sports Khan и Korando».