Москва, 1 февраля, 2019, 06:09 — ИА Регнум. На фоне тревожных новостей, связанных с ценой энергии, включая и топливо для рядового потребителя, всё более интересным становится ответ на вопрос — а можно ли выгодно использовать газ в качестве подспорья при решении тех же транспортных проблем. Ответ на этот вопрос с экскурсом в «природную лабораторию» и экономику потребления дают в свое статье ИА REGNUM Борис Марцинкевич и Илья Монин.

Burger Газовый балон на автомобиле

Если говорить о природном газе в максимально общих чертах, то сразу стоит определиться с его сортами. То, что гонится по трубам — это метан, самый легкий из газообразных углеводородов. То, что сжижается в баллоны и чем заряжаются, например, зажигалки — это пропан-бутановая смесь. В процессе транспортировки эти газы должны быть четко отделены один от другого: первый сорт, метан, и второй — пропан-бутан.

Метан — газ самый лучший, и зарядить бы им двигатели внутреннего сгорания было весьма приятно и полезно. Вот только свойства у него такие, что сжижить его маленькими порциями не получается, а только загнать в баллон, да еще и при огромном давлении в 200 атмосфер. С пропан-бутаном всё гораздо проще, из-за чего именно он и пользуется популярностью в качестве заменителя бензина. Но, как показывают расчеты, выгодной эта замена становится, только если расход топлива предстоит достаточно серьезный — грузовая ли это машина или постоянно курсирующий по городу общественный транспорт. А почему же так тяжело воспользоваться преимуществами самого энергоемкого и выгодного метана, переведя на него автомобили?

Читайте статью Газ как топливо для автомобилей и другие материалы Бориса Марцинкевича.