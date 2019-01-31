Москва, 31 января, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») выступил категорически против кулуарного обсуждения изменений законодательства в сфере охраны Байкала, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Иркутский государственный университет представил научно обоснованную концепцию модернизации закона об охране Байкала. Презентация прошла в закрытом для СМИ режиме, что вызвало возмущение, экологи высказали опасения, что в итоге будет отдано предпочтение «развитию природоохранного туризма», а не природоохранным запретам, которые так нервируют власть и бизнес.

Против кулуарного обсуждения концепции знаковой для Байкала инициативы выступил глава комитета Госдумы по экологии Бурматов.

«Я категорически против того, чтобы скрывать что-то от СМИ. У нас никогда не было закрытых заседаний комитета, и тему Байкала мы у себя открыто обсуждаем. Я против того, чтобы закрывать такие вещи от СМИ. Так делать нельзя. Не должно быть кулуарных обсуждений таких значимых для страны тем», — отметил Бурматов.

Журналистов с презентации прогнали, однако глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») всё же дал краткую характеристику документу в Facebook.

«На 852 страницах исследования отражен анализ действующего законодательства, правоприменительная и судебная практики, изучены исторические аспекты и международный опыт, представлен научный мониторинг состояния озера. Сегодня он ведется не в должной мере. Не потому что наука не хочет — это не предусмотрено законом», — отметил Николаев.