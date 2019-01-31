Москва, 31 января, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Всероссийскому этапу программы «Дальневосточный гектар» исполнилось два года. За это время предоставление земли было одобрено более 55 тыс. участникам, говорится в материалах российского министерства по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития).

Minvr.ru Два года всероссийскому этапу программы «Дальневосточный гектар» (ИНФОГРАФИКА)

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. Бесплатный земельный участок можно оформить в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа. Из представленных материалов следует, что больше всего земли предоставлялось в Приморском крае (29,3%), Якутии (23,5%) и Хабаровском крае (14%). Также в программе участвуют Сахалинская, Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области, Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Чаще всего жители России берут землю для строительства личного жилья (42%), сельскохозяйственной деятельности (27%), строительства дач и ведения личного подсобного хозяйства, реализации туристических и рекреационных проектов и прочих видов предпринимательства.

Всего на карте Дальнего Востока в настоящее время насчитывается 83 агломерации «дальневосточных гектаров», которые в перспективе могут стать новыми поселениями или расширить границы существующих населенных пунктов.

С 1 июля 2019 года программа «Дальневосточный гектар» стартует на территории Бурятии и Забайкальского края.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.