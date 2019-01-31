Красноярск, 31 января, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС по Красноярскому краю приказом МЧС России назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 января, в краевом главке МЧС.

24.mchs.gov.ru Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин

Напомним, с 2014 года ГУ МЧС по Красноярскому краю возглавлял Евгений Вершинин. Слухи о его отставке начали циркулировать в красноярских массмедиа в декабре 2018 года.

Справка: Игорь Лисин родился 26 апреля 1966 года в городе Кстово Горьковской области. В 1987 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище; в 2000 году — факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МВД РФ; в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы. Работал на различных должностях управления государственной противопожарной службы УВД Алтайского края. С октября 2013 возглавлял Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.