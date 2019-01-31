Вашингтон, 31 января, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Несмотря на текущие трения в отношениях между США и Россией, блокада Ленинграда — то событие, которое американцы должны помнить, пишет издание The Washington Examiner.

Блокадный Ленинград

«На этой неделе Россия отмечала 75-ю годовщину окончания блокады Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Вы должны помнить об этом. Наши нынешние проблемы с президентом России Владимиром Путиным — а их много — должны оставаться в стороне от того, что Ленинград пережил в период с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го и что было поистине ужасающим.

С минимумом миллионов потерь, блокада Ленинграда отняла вдвое больше жизней, чем ее более известная советская осадная сестра времен Второй мировой войны — Сталинград. Во время войны Советский Союз нашел героев, выживших в Ленинграде вопреки всему. Несмотря на это, город напоминает нам о самом правдивом из всех описаний войны: ужас. Те, кто жил и умер в городе, заслуживают нашей памяти».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства 150 млн рублей на создание новой экспозиции в Музее блокады Ленинграда. В свою очередь Смольный сообщил о решении выкупить у Минобороны помещения, примыкающие к музею, для нужд фондохранилища.

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