Абакан, 31 января, 2019, 14:36 — ИА Регнум. На встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым его заместитель Богдан Павленко рассказал о результатах первого этапа оптимизации расходов республиканского бюджета. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в республиканском правительстве, согласно докладу Павленко, размер экономии по уже принятым решениям составит порядка 12 млн рублей в год.

R-19.ru Глава Хакасии Валентин Коновалов (слева) и его заместитель Богдан Павленко

В частности, в настоящее время происходит перевод органов исполнительной власти и учреждений из арендованных помещений в здания правительства Хакасии.

«Министерство спорта, министерство экономического развития, а также туристский информационный центр Хакасии переезжают из арендованных помещений и прекращают необоснованные выплаты из бюджета частным компаниям», — подчеркнул Павленко.

Он добавил, что только по этим организациям прогнозная сумма экономии — порядка 10 млн рублей в год. Также власти ожидают экономию более 2 млн рублей на аренде помещений для министерства природных ресурсов и экологии.

Павленко объяснил, что перемещение стало возможным в результате оптимизации штата госслужащих, а также за счёт инвентаризации и «проверок на предмет надлежащего использования занимаемых помещений», относящихся к государственной собственности Хакасии.

Власти республики заявляют, что имеются и другие резервы для сокращения бюджетных расходов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, молодой коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. За него в этот день проголосовали 57,57% избирателей.

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