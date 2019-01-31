Москва, 31 января, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Идет крайне неуместная политизация с обеих сторон — и со стороны Украины, и со стороны России. Очевидно, что Пётр Порошенко устраивает Россию и выстраивает свою избирательную кампанию на основе антироссийских настроений, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его мнению, российская пропагандистская машина ему всячески подыгрывает в этом. Однако в ходе этого процесса сеются крайне опасные семена вражды, ненависти между двумя родственными народами.

«Все идет по сербско-хорватскому сценарию. Последствия, на мой взгляд, трагичные, итоги этой политизации мы будем преодолевать очень и очень долго», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поздравили с днём рождения, подарив ему торт в виде развалин Кремля. Фото подарка в соцсети Facebook выложила пресс-секретарь Омеляна Марина Томко.

Читайте подробнее: Украинского министра поздравили тортом в виде развалин Кремля