Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В ОАО «Метрострой» Санкт-Петербурга не происходит никаких сокращений персонала, связанных с разрывом Смольным госконтрактов на строительство трех линий городского метрополитена.

Metrostroy-spb.ru Объект «Метростроя»

Сокращения сотрудников в субподрядных структурах, связанных с «Метростроем», могут иметь и другие причины, напрямую не зависящие от разрыва указанных контрактов, например, истечение сроков трудовых соглашений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали 31 января в пресс-службе «Метростроя».

Ранее в СМИ появилась информация о начавшихся и предстоящих сокращениях в составе субподрядчиков «Метростроя».

"Каждая организация самостоятельно решает вопрос со своими сотрудниками», — отметили в «Метрострое», подчеркнув, что сама головная компания работает в штатном режиме.

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Напомним, что досрочное расторжение контрактов с ОАО «Метрострой» не коснулось строящейся Красносельско-Калининской (коричневой) линии Петербургского метрополитена.

Однако для усиления работ на этой линии, которую очень ждут жители юго-запада и северо-востока Петербурга, необходимо сначала решить проблему с налоговой службой.

«Для усиления работ необходимо решить вопрос с налоговой. Мы сейчас можем пользоваться средствами только для выплаты заработной платы. Для покупки материалов, оборудования и прочего сейчас такой возможности нет. Вопрос решается, идут судебные заседания, обсуждения и с налоговой, и с городом, работа ведется. Но когда он решится — неизвестно», — отметили в «Метрострое».

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Напомним, Межрайонная инспекция ФНС по крупным налогоплательщикам Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ОАО «Метрострой». Из материалов суда следует, что долг компании по налогам составляет почти 789 млн рублей.

Компания хочет заключить мировое соглашение с ФНС и рассрочить платеж по налоговой задолженности. После этого может быть снят запрет на пользование счетами, и организация сможет вести полноценную деятельность.