Жуковский район, Калужская область, 31 января, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области домашняя кошка напала на трёх человек, сообщил 31 января портал «Kaluga-poisk.ru». Оказалась, что домашняя кошка была больна бешенством.

Kaluga-poisk.ru Агрессивная домашняя кошка.

Так, по словам сотрудников районной ветеринарной станции, домашняя кошка напала на своего хозяина, затем поцарапала соседа и набросилась на проходящую мимо девушку. Специалисты отмечают, что кошка часто гуляла на улице. Дом находился неподалеку от лесной зоны, где местные жители неоднократно видели дикую ласку. Ветеринары предполагают, что она могла стать источником опасной болезни. Животное пришлось усыпить.

Пострадавшим срочно оказали антирабическую помощь, провели иммунизацию против бешенства. После подтверждения у кошки заболевания бешенством на территории района объявлен карантин.

Между тем за последнее время это не первый случай бешенства в районе — 23 января в деревне Маринки Жуковского района была убита бешеная лиса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужском регионе с 27 декабря 2018 года был установлен карантин по бешенству животных на территории Бабынинского, Боровского и Малоярославецкого районов. В конце декабря случай бешенства также был зарегистрирован в деревне Судимир Жиздринского района, где была обнаружена больная лиса.