Москва, 31 января, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Ритейлеры действительно предупредили, что новые правила въезда в Москву и тем более в центр города для грузового автотранспорта могут привести к сбоям в поставках целого ряда товаров. Возможность заказывать разовый пропуск на пять дней только дважды в месяц, по их словам, может осложнить логистику, связанную с поставкой продуктов питания, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тележки

«Однако мэр города Сергей Собянин уже прокомментировал данное заявление, назвав его надуманным, не преминув при этом добавить, что власти готовы к диалогу ради успешного разрешения данной проблемы. Что может косвенно свидетельствовать, что руководство Москвы все же признает её наличие. Но вряд ли Москва останется без еды», — полагает эксперт.

Подробнее: Собянина предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин назвал безосновательными опасения о возможных перебоях с продуктами питания в Москве и росте цен на продовольствие. «Это панические слухи», — написал мэр.

Читайте также: Собянин опроверг возможный рост цен на продукты в Москве