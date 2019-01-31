Москва, 31 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Счётная палата России, проведя проверку использования средств на решение жилищного вопроса детей-сирот, обнаружила недостатки как минимум в восьми регионах, четыре из которых находятся в Поволжье. В Мордовии, Татарии, Пермском крае, Тульской и Сахалинских областях не ведётся учёт жилья, которое закреплено за данной категорией граждан, в Кемеровской области и Забайкальском крае ожидание в очереди на жильё достигает более десяти лет, а в Кировской области 131 квартиру для сирот закупили по цене выше рыночной, при этом 22 квартиры оказались в аварийном состоянии, — и это далеко не все выявленные нарушения в регионах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой данные ведомства.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Напомним, проверка проводилась по поручению Совета Федерации. В результате мониторинга оказалось, что темпы выделения жилья не успевают за ростом числа нуждающихся. Так, на начало января 2018 года, на жилищном учёте в России стояли свыше 258 тыс. человек, при этом 65% из них уже отметили своё совершеннолетие, то есть имеют право на предоставление жилого помещения. В 2016 году, проведя аналогичную проверку, Счётная палата РФ уже отмечала низкие темпы, за три года ситуация не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась. В 2015 году право на жильё было не реализовано у 79% детей-сирот, а в 2017 — у почти 83%.

Ряд регионов аудиторы отметили отдельно. Так, в Кемеровской области дети-сироты в очереди ждут в среднем 12 лет, в Забайкальском крае — 14 лет. В последнем в качестве «вопиющего случая» был приведён пример, когда в 2016 году регион получил федеральные средства, но жилыми помещениями обеспечил лишь 19 детей при очереди в 5 тыс. человек.

Особо отличилась и Кировская область — здесь претензии возникли к качеству выделяемого жилья и покупке объектов по завышенным ценам. Последний факт был выявлен в отношении 131 квартиры общей стоимостью 30 млн рублей. При этом 22 квартиры из предоставленных оказались аварийными. Аудитор отметил, что на ту сумму, на которую было сделано завышение, можно было приобрести ещё 47 квартир. Ещё одна претензия к Кировской области в том, что из-за проблем с трудоустройством 270 квартир, выданных сиротам, не используется.

По пяти регионам — Мордовии, Татарии, Пермскому краю, Сахалинской и Тульской областях — претензия заключается в том, что не ведётся учёт жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за период с 2009 по 2017 год число исков из-за невыделения жилья сиротам выросло в 18 раз, а число не исполненных исполнительных производств — на 5%. При этом в шести регионах, которые в отчёте не названы, жильё очередникам в 2016 году выделяли только по искам, а в 2017 году число таких регионов выросло до девяти.

Среди причин проблем Счётная палата видит недостаточность финансирования. Ежегодный объём средств на решение жилищной проблемы сирот составляет свыше 30 млрд рублей, но для решения проблемы необходимо порядка 168 млрд рублей, то есть в пять раз больше.

Претензии у аудиторов есть и к самому подходу в решении проблемы. В 2017 году свыше половины построенного и переданного для детей-сирот жилья приходилось на 16 регионов, в которых живёт лишь треть очередников.

Результатом мониторинга стали рекомендации Счётной палаты, направленные правительству РФ, — подготовить нормативный акт, в котором ориентиром будет формирование специального жилищного фонда для сирот. Уполномоченному органу также предложено разработать совместно с регионами спецпрограммы по мобильности и добровольной миграции детей в те местности, где есть жильё и возможность трудоустройства.