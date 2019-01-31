Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит в исключительное пользование стадион «Санкт-Петербург» 15 мая 2020 года. Об этом 31 января заявил замглавы российского оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года Денис Поляков, сообщает «Р-спорт».

ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

По словам Полякова, дата передачи стадиона была согласована во время визита комиссии УЕФА. Арена будет передана в пользование международной организации на время проведения турнира.

Напомним, чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча, включая один четвертьфинал.

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