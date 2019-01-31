Берлин, 1 февраля, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Почему обречены на провал попытки Великобритании покинуть ЕС на своих условиях или не покидать его до того, как с этими условиями согласятся большинство членов ЕС, рассказывает на примере действительности европейских банков автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

(сс) Carsten Frenzl Здание штаб-квартиры «Дойче банк» во Франкфурте-на-Майне

Поскольку финансовый сектор является для экономики Великобритании ведущим, постольку расклад, наблюдающийся последние десятилетия в европейских банках, может много сказать о перспективах. К примеру, крупнейший в Германии «Дойче Банк» является немецким весьма условно, ведь правительству ФРГ в нём принадлежит лишь 14% акций. Приглядевшись же повнимательнее, можно заметить, что ДБ — это мина замедленного действия под европейские финансы, практически ДБ в худшем варианте воспроизводит обанкротившиеся американские банки, процесс спасения которых инициировал мировой финансовый кризис.

Так, например, «Леман Бразерс» признал банкротство при соотношении активов к долгам как $639 млрд к $619 млрд, а у ДБ долговые обязательства превышают размер депозитов в 40 (!) раз. Единственный вариант спасти ДБ — курс на реформирование ЕС с постепенным перехватом финансовых потоков в пользу условного континента — Германии и Франции. Разумеется, в Великобритании такой сценарий совершенно не симпатичен, но и избежать его, выскочив и с Брекситом, и с деньгами, у британцев не получится. Так или иначе немцы смогут переманить к себе часть капиталов из «британского сегмента». Но даже в этих условиях судьба ДБ до сих пор остается под вопросом.

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