Германия атакует российские СМИ, Япония выразила РФ протест: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Путин и Лукашенко договорились о встрече;
- Москва ответит Берлину на «травлю» российских СМИ;
- Япония выразила очередной протест России;
- Турция атаковала территорию Ирака;
- Крым и Севастополь исключены из списка высокодотационных регионов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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