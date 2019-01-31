Москва, 31 января, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Су-27 ВКС России уверенно и жёстко оттеснил истребитель НАТО, который подошёл на слишком близкое расстояние к правительственному самолёту РФ. Видео манёвра российского лётчика опубликовано в сети и вызвало бурю восхищённых отзывов пользователей.

Mil.ru Пилот

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«Это реально круто», «мощь мощнейшая», «браво», «красота» — вот лишь немногие комментарии, которые оставили интернет-пользователи, посмотревшие ролик.

https://twitter.com/o_gilvi/status/1090863563005136896

На кадрах видно, как российский истребитель, подойдя к самолёту НАТО буквально сзади, лёгким «поцелуем» дал понять, что дальнейшее сближение опасно. После такого серьёзного предупреждения истребитель F-15 поспешно отвернул в сторону и отошел на почтительное расстояние.

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«Красиво! Браво российскому пилоту! Интересно, если бы американец не отвернул, было бы столкновение?» — задаётся вопросом один из пользователей.

Напомним, охрана «борта №1» и других самолётов правительственного авиаотряда «Россия» входит в обязанности ВКС. При этом защищать борт от нападения с воздуха и земли лётчики должны любой ценой, даже рискуя собственной жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года истребитель Су-27 ВКС РФ осуществил перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», летевшего над Балтийским морем в сторону границы России. После приближения российского самолёта «Гольфстрим» предпочёл удалиться.