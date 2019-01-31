Село Родино, Алтайский край, 31 января, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Жителей поселка Родино (Шипуновский район Алтайского края) оставили практически без медицинских услуг. Чтобы пройти диагностику или пролечиться, селяне вынуждены заказывать такси (общественный транспорт не ходит) и ехать за 25 километров в райцентр Шипуново. Одна поездка в оба конца стоит 500 рублей, сообщает ГТРК «Алтай».

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Проблемы с медицинскими услугами в Родино начались четыре года назад с закрытия в поселковой больнице круглосуточного стационара. Учитывая, что в самом Родино проживает больше тысячи человек, а принимать приходится ещё и пациентов четырёх близлежащих сёл, получается, что нагрузка на двух врачей и нескольких медсестёр теперь составляет по 30 человек в день.

«Ни одного инфаркта или инсульта, ни одного более менее серьёзного заболевания за последние десятки лет на базе Родинской больницы пролечено не было. Эти пациенты эвакуировались в районную больницу», — признаёт главврач КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» Алексей Баталов.

Вместе с тем он отметил, что на лечение серьёзных заболеваний и операции родинцы всегда приезжали в райцентр, а в экстренных случаях вызывали скорую помощь. Но автобусный маршрут становится нерентабельным. Поэтому за своё место на больничной койке в родном поселке жители Родино готовы стоять до конца — лишь бы услышали.

Напомним, в августе 2018 года тогда ещё врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным признал, что к наиболее острым проблемам региона относятся также состояние дорог и объектов социальной сферы, особенно на селе.

«В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить», — заявил врио губернатора Алтайского края», — отмечал он.

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Но спустя полгода после этого проблем в сельской медицине, кажется только добавилось: врачи уезжают даже несмотря на специальные программы с обеспечением жильём и «подъемными».