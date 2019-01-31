Москва, 31 января, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил инициировать парламентское расследование в связи с возможным ущемлением интересов производителей отечественных лекарств.

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«У нас есть право провести парламентское расследование. И попросим профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции изучить этот вопрос», — сказал Володин на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

С предложением о парламентском расследовании спикер Госдумы выступил после того, как первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев представил анализ ситуации на отечественном рынке лекарств — налицо тенденция, когда импортные препараты вытесняют с аптечных полок отечественные аналоги.

Кроме того, указал парламентарий, Палата по патентным спорам принимает решение против отечественного производителя.

«Не знаю ни одного решения, когда палата по патентным спорам принимает решение в пользу нашего производителя, мне это неизвестно», — указал Исаев.