Москва, 31 января, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В России почти 78 млн заемщиков, то есть значительно больше половины взрослого населения. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, из всех российских заемщиков в 2018 году 78% имели высокий кредитный рейтинг, средним рейтингом обладали только 9%, а низким — чуть больше 13% заемщиков. Это означает, что возможности занимать и дальше в банках и МФО, причем на достаточно выгодных условиях, есть у 78% заемщиков, то есть более чем у 60 млн граждан. А гражданам с низким рейтингом придется, получив отказы не только от банков, но и легальных МФО, обращаться к «черным кредиторам», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«По оценкам, приводившимся в открытых источниках, объем рынка «черных кредитов» достиг 115 млрд руб., что сравнимо с оборотом рынка легальных микрозаймов. С одной стороны, присвоение каждому заемщику личного рейтинга может повысить платежную дисциплину. Всемирный банк уже бьёт тревогу относительно возможного возникновения «кредитного пузыря» в России: по его оценке, задолженность российского населения перед банками и МФО достигла 210 млрд евро, что является рекордно высоким показателем за последние 10 лет», — отметила эксперт.

Но, с другой стороны, так как у большинства заемщиков высокий кредитный рейтинг, а значит, хорошая кредитная история, то у них появится искушение занимать больше, а у банков и МФО — делать выгодные (или относительно выгодные) персональные предложения по новым кредитам. И в дальнейшем размер задолженности россиян может приобрести катастрофические масштабы, при которых «кредитный пузырь» из гипотетического сценария станет реальностью.

«Личный кредитный рейтинг заемщика практикуется во многих странах, но он выгоден в первую очередь кредиторам, для заемщика это просто количественное обобщение информации, которая ему самому хорошо известна. Так что раздуванию «кредитного пузыря» введение этих рейтингов никак не может помешать», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января вступили в силу поправки в закон о кредитных историях, согласно которым, каждый заемщик российского банка имеет право на получение личного кредитного рейтинга. Такие рейтинги в баллах будут рассчитываться бюро кредитных историй на основе данных кредитной истории заемщика. Чем выше окажется рейтинг заемщика в баллах, тем более «качественным» является заемщик, с точки зрения банка, и тем больше у него шансов на получение кредита.

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