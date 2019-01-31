Ростов-на-Дону, 31 января, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Волна ложных минирований, накрывшая 31 января и Ростовскую область, вызвала оживлённую дискуссию среди интернет-пользователей. Участники популярного паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» обратились друг к другу с просьбой не сеять панику.

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Вместе с тем только в Ростове-на-Дону из-за угрозы взрыва эвакуированы работники и посетители более 30 объектов. Это здание регионального правительства и мэрии, трёх крупных торговых центров, деткой областной клинической больницы, около 30 школ.

Кроме того, главная транспортная артерия донской столицы — улица Большая Садовая — перекрыта. По некоторым сведениям, в Ростов-на-Дону машины не пускают, на подъездах к городу образовались заторы.

Интернет-пользователи сообщают о том, что в родильных домах рожениц вывели на улицы. Также эвакуированы пациенты Областной детской клинической больницы.

«Это же кощунство! Дети в больнице получают медицинскую помощь круглосуточно, здесь расположен центр урологии, нефрологии и гемодиализа, принимающий пациентов со всех уголков Ростовской области! Есть процедуры, которые ни в коем случае нельзя прерывать!» — сетуют участники дискуссии.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время, согласно информации, размещённой на официальном сайте лечебного учреждения, в структуру больницы входят стационар на 570 коек, из них 130 коек дневного пребывания. Ежегодно в больницу госпитализируются около 15 тысяч детей Ростовской области и Южного федерального округа.

Напомним, официально подтверждено, что сапёры обследуют здания, оказавшихся заминированными посредством сообщений, разосланными по электронной почте в несколько учреждений Азова, Шахт и Ростова-на-Дону.

«В настоящее время информация не находит своего подтверждения, специалисты спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи продолжают проверки», — уточнили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона.