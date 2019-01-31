Горно-Алтайск, 31 января, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай отмечено значительное превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ. По этой причине пришлось полностью останавливать учебный процесс в 25 школах. По словам председателя комитета по социальной защите и охране здоровья населения алтайского парламента Натальи Никитенко, за прошедшую неделю темп прироста составил 192,2%, а это выше уровня эпидемического порога на 80,3%. Ситуация обсуждалась на заседании штаба по предупреждению распространения на территории региона заболеваемости ОРВИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, за медицинской помощью за прошедшую неделю обратились 2738 человек (в том числе 2158 детей до 14 лет). Госпитализированы 72 человека, что в три раза больше, чем за предыдущую неделю.

Рост заболеваемости ОРВИ медики наблюдают во всех районах республики кроме Шебалинского. Случаи гриппа зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Турочакском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском, Кош-Агачском, Онгудайском районах. Помимо этого в сезоне 2019 года лабораторно подтверждено заболевание гриппом H1N1, а также H3N2 у 99 граждан, не привитых против гриппа.

«Анализ заболеваемости населения Республики Алтай ОРВИ за пять лет показывает, что в 2019 году эпидсезон начался раньше. С целью предупреждения массового распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом главным санитарным врачом республики введены ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта Республики Алтай, а медицинским организациям предписано прекратить допуск посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении», — пояснила Наталья Никитенко.

По данным Роспотребнадзора, в аптечных пунктах и лечебно-профилактических организациях Республики Алтай имеется достаточный запас противовирусных препаратов, фактов необоснованного завышения цен на медикаменты на настоящий момент не зафиксировано.