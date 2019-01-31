Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Санкт-Петербург уже сейчас готов принимать матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), благодаря богатому наследию чемпионата мира 2018 года. Кроме того, город поборется за право принять финал Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году.

ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Об этом было заявлено 31 января на совещании в Смольном с участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, представителей Минспорта, РФС, УЕФА и главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Чемпионат Европы по футболу УЕФА пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге состоится четыре матча, в том числе четвертьфинал. Северная столица — единственный город России, принимающий Евро-2020.

«Жители нашего города заинтересованы в успешном проведении этого почетного и масштабного мероприятия. Поэтому любые нюансы должны быть учтены. Мы будем использовать существующую инфраструктуру, опыт, который нам подарил чемпионат мира и который необходимо приумножать», — сказал Александр Беглов.

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Останавливаться на Евро-2020 власти Петербурга не собираются и намерены сделать город на Неве одной из футбольных столиц Европы. На федеральном уровне сейчас готовится заявочное досье, которое позволит Санкт-Петербургу побороться за право проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, во время «мундиаля» 2018 года футбольный стадион на Крестовском острове посетили 448 686 болельщиков из 179 стран мира, а фан-зона на Конюшенной площади приняла более 1 миллиона 300 тысяч посетителей.