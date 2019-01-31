Калуга, 31 января, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Полицейские изъяли у жителя Куйбышевского района Калужской области оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны, сообщили 31 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей Калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Оружие времён минувшей войны.

Житель Куйбышевского района на протяжении ряда лет занимался раскопками в местах боевых действий периода Великой Отечественной войны. Обнаруженные предметы мужчина хранил в надворных постройках и подсобных помещениях. В ходе обысков, проведенных в рамках расследования уголовного дела, полицейскими было изъято 25 патронов калибра 7,62 мм, патрон от противотанкового ружья, бездымный порох массой более 700 грамм, ручная осколочная граната, два детонатора от гранат, две винтовки «Мосина», две винтовки «Маузер», пистолет-пулемет «Шпагина», части пулеметов Дегтярева и «Максим», граната Ф-1 и другое вооружение. Со слов злоумышленника, найденные им в лесных массивах военные находки он хранил без цели сбыта. В настоящее время изъятые предметы направлены на экспертизу, результаты которой будут приобщены к материалам уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге летом 2018 года сотрудниками уголовного розыска был задержан 44-летний мужчина. В ходе обыска в гаражном боксе, принадлежащем родственникам задержанного, оперативники обнаружили и изъяли ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет ППШ, трехлинейную винтовку Мосина, гранаты различных модификаций, минометные мины, патроны различных калибров и штык-ножи, а также орден Отечественной войны и медаль «За отвагу». По версии следствия, мужчина причастен к раскопкам оружия и боеприпасов в местах ведения боев времён Великой Отечественной войны.