Москва, 31 января, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Американские власти отказываются выдавать визы родственникам осуждённого в США гражданина России Виктора Бута. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы, конечно, возмущены полугодовой задержкой выдачи американских виз Алле Бут, супруги осуждённого в США по сомнительному обвинению Виктора Бута, и их дочери Елизавете. Они планировали навестить своего мужа и отца впервые с 2012 года», — заявила Захарова.

По её словам, они подали в посольство США в Москве документы ещё в июле 2018 года. В сентябре они прошли собеседование, однако с тех пор процесс так и не сдвинулся с мёртвой точки.

«Американские дипломаты в качестве объяснения используют дежурную отговорку, что запрос о предоставлении виз находится на дополнительной административной проверке. Они что, проверяют цель визита членов семьи Бутов в Соединённые Штаты Америки? В этой связи МИД направил на прошлой неделе соответствующую ноту с требованием исправить положение. Получается, что сначала Виктора Бута без понятных доказательств, на основе показаний агентов-провокаторов обвинили в торговле оружием, приговорили к огромному тюремному сроку, а теперь не дают свидания с родными людьми после семи лет разлуки», — подчеркнула она.

Виктор Бут был арестован впервые в 2008 в Бангкоке по запросу Вашингтона, затем экстрадирован в США. После того, как он отказался признать какую-либо вину, его приговорили к 25 годам лишения свободы.