Симферополь, 31 января, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Власти Крыма снизили тариф на вывоз мусора для жителей Южного берега полуострова, который всё равно почти в три раза выше, чем в остальных городах и сёлах республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский мусор

«Мы можем выйти на единый тариф — районы будут платить не выше 40 рублей за кубометр, а в городах максимальная планка составит 50 рублей», — заявил 31 января на совещании глава Крыма Сергей Аксёнов.

А для Ялты и Алушты, по его словам, с учётом самого большего «плеча доставки», тариф снизится — с 164 рубля до 129 рублей и со 104 до 97 рублей соответственно.

«При этом качество уборки не снизится. В течение полугода мы мониторим ситуацию, рассчитываем нормы накопления по всей территории республики. Но, к сожалению, МинЖКХ при предыдущем руководстве этого не делало», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил возродить на полуострове ЖЭКи и пообещал не поднимать тариф на мусор.

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