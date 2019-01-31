Екатеринбург, 31 января, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стоит временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за эпидемии острых респираторных инфекций и гриппа. Об этом заявила замглавы центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбурга

«Мы направили предложение в мэрию города об ограничении массовых мероприятий, в первую очередь — в закрытых учреждениях. Для всего населения», — сообщила Лосевская.

В горздраве Екатеринбурга пока не уверены, стоит ли полностью последовать рекомендациям Роспотребнадзора, но устную рекомендацию горожанам там направить готовы:

«Надо будет обсуждать. Будут рекомендации об ограничении посещения», — заявил глава управления здравоохранения Денис Демидов.

По словам Демидова, в городских больницах уже лежат более 300 горожан с ОРВИ и гриппом. Цифра всего заболевших по городу пока прежняя — более 21 тысяч человек.

Напомним, из-за вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом екатеринбургским школьникам уже закрыли доступ в школы: около 150 тысяч детей вынуждены обучаться дистанционно. Количество заболевших растёт и еще будет расти как минимум до конца следующей недели, считают в Роспотребнадзоре.