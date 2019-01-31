Углич, Ярославская область, 31 января, 2019, 11:56 — ИА Регнум.

76.mchs.gov.ru Спасение рыбаков

Утром 31 января восемь рыбаков оказались на оторвавшейся льдине на реке Волга в районе города Углич. Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу ГУ МЧС России по Ярославской области от очевидцев в 09 часов 40 минут.

Отрыв льдины произошёл после начала запуска Угличской ГЭС в результате подъема воды и увеличения течения. Впрочем, сами местные рыбаки хорошо знают время запуска станции, но все равно рискуют и выходят на лед.

Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в 10 часов спасательные работы были завершены, все восемь рыбаков сняты с льдины. После осмотра специалистами медицинской службы, люди от госпитализации отказались.

Происшествия с рыбаками в зимний период в Ярославской области не редкость. Особенно часто они происходят в акватории Рыбинского водохранилища, пользующейся популярностью у любителей подлёдной рыбалки.