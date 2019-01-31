Калуга, 31 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. 401 российская банкнота с признаками подделки была выявлена в банковском секторе Калужской области в 2018 году, что на 62 единицы больше, чем в 2017 году, сообщил 31 января корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего отделением Калуга Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

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В 2018 году в банках региона чаще всего обнаруживали поддельные банкноты номиналом 5000 рублей, их выявлено 195 штук (48,6% от общего количества обнаруженных фальшивок). Этот показатель увеличился на 50 единиц по сравнению с 2017 годом. Банкноты номиналом в 1000 рублей у фальшивомонетчиков стали менее популярны, их количество снизилось до 81 единицы.

Рост числа выявляемых фальшивок специалисты связывают с тем, что в Калужском регионе появились поддельные банкноты номиналом 500 рублей, которые состоят из фрагментов подлинных банкнот и подклеенных к ним поддельных фрагментов. Количество таких «имитаций» увеличилось за минувший год на 118 единиц и достигло 121 штуки.

Впервые в 2019 году в регионе было выявлено два экземпляра подделок номиналом две тысячи рублей и две фальшивые монеты номиналом пять рублей.

«Преступники стараются подделывать элементы, которые люди проверяют чаще всего — водяной знак и защитную нить, - сказал Владимир Репета. — Поэтому рекомендую хорошо изучить защитные признаки банкнот или скачать себе в помощь специальное приложение для мобильного телефона «Банкноты Банка России». Так у вас всегда будет возможность оперативно обратиться к справочной информации по конкретной банкноте».

Напомним, в Калужской области обнаружили 11 подделок банкнот иностранных государств, из них: семь банкнот номиналом 100 долларов США, две банкноты номиналом 50 долларов США и по одной банкноте номиналами 50 и 100 евро.