Ульяновск, 31 января, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил об исключении из системы тарифообразования экономически необоснованных расходов инфраструктурных монополий. В частности, расходы на сбытовую деятельность «Ульяновскэнерго» на 2019 год сокращены на 406,9 млн рублей, из валовой выручки «Т Плюс» исключено расходы на сумму 1,3 млрд рублей, «что позволяет заморозить тарифы сразу на пять лет». Об этом глава региона заявил на пресс-конференции с участием уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

На пресс-конференции обсуждались итоги работы региона в части регулирования тарифов. Борис Титов отметил, что в целом по стране тарифы выше приблизительно на 30%, в настоящее время проводится «анализ в более десяти регионах страны, в некоторых их них уже имеем результаты»:

"Например, в Ульяновской области, которая пошла на сотрудничество с нами, мы провели анализ. В результате было принято решение о снижении тарифов».

Губернатор Сергей Морозов напомнил, что в прошлом году «одной из главных» задач для региона стала тарифная политика. Одной из проблем он считает расширенную трактовку и «неадекватное применение» принципа баланса экономических вопросов производителей и потребителей. Эти вопросы отражены при принятии последующих документов. Своего рода итоговой работой стал план по утверждению тарифов субъектов регулирования на 2019 год, в котором отражены «ключевые позиции» при принятии тарифных решений в сфере тепло‑ и водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, в том числе утверждение платы за технологическое присоединение к сетям.

«Во-первых, из тарифов исключаются экономически необоснованные расходы инфраструктурных монополий. Так, мы исключили такие расходы на сбытовую деятельность «Ульяновскэнерго» за 2019−2020 годы равными долями в размере 783,3 млн рублей, сократив эталонные расходы на 2019 год на 406,9 млн рублей, или до 30%. Во-вторых, кардинально меняются подходы к ценообразованию на услуги естественных монополий. Теперь цены будут формироваться не по фактическим затратам, а исходя из уровня эффективности и их обоснованности. Из валовой выручки «Т Плюс» мы исключили экономически необоснованные расходы на сумму 1,3 млрд рублей, что позволяет заморозить тарифы сразу на пять лет», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, будут изменены и подходы к планированию инвестиционной деятельности естественных монополий. Если ранее они не согласовывались, то теперь будут синхронизированы со стратегией и программами развития региона, обсуждаться на заседаниях правительства. Кроме того, в Ульяновской области формируют новую систему расчёта тарифов и контроля за ценообразованием, также создается площадка общественно-экспертного контроля.

Директор АНО «Центр мониторинга и общественного контроля» Алексей Малоземов заявил, что «приняты уникальные решения» на территории Ульяновской области, позволившие сократить тариф в сбытовом сегменте электроэнергетики 50%. По его словам, «в тепловом сегменте» не просто зафиксировать тарифы на 2019 год, а 2020−2023 год «будет со снижением 3,46%»:

"Исключено 1,3 млрд экономических затрат. Серьезные решения приняты в части техприсоединения. В теплоснабжении ставки сокращены на 87%, а в электроэнергетике — от 9 до 46%. И по другим тепловым организациям сокращены тарифы с учетом экономически обоснованных затрат существенно».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, выступая в Кремле на Госсовете, посвящённом развитию конкуренции в стране, губернатор Сергей Морозов предложил «отработать проект федерального закона об основах государственного регулирования цен и тарифов с целью более конкретного развития правовых регуляторных механизмов». По мнению главы региона, сейчас в документе «всё очень-очень расплывчато». Он подчеркнул, что необходимо «провести глубокую проверку обоснованности расчётов тарифов, тогда нам удастся прекратить любые политические спекуляции в этой сфере, снять напряжение и недовольство».