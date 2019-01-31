Барнаул, 31 января, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Денисова пещера на юге Алтайского края, где в разное время жили денисовцы и неандертальцы, была заселена около 287 тысяч лет назад. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

(сс) Демин Алексей Барнаул Денисова пещера. Алтай

Специалисты из России, Великобритании, Австралии, Канады и Германии изучили отложения в пещере, включая образцы зубов, костей и угля. Было установлено, что первыми пещеру заселили денисовцы — примерно 287 тысяч лет назад. Этот вид вымерших людей селился здесь на протяжении еще примерно 200 тыс. лет.

Неандертальцы появились позже — примерно 193 тыс. лет назад — и занимали её еще 100 тыс. лет. Таким образом, примерно 100 тыс. лет оба вида людей могли населять пещеру одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые выяснили, что у денисовцев и неандертальцев могло быть общее потомство. Это подтверждает обнаружение в августе 2018 года ДНК девочки, чей отец принадлежал к денисовцам, а мать — к неандертальцам.

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