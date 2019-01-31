Москва, 31 января, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В Венесуэле сохраняется угроза развязывания крупномасштабного вооружённого конфликта с подачи властей Соединённых Штатов Америки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Не приходится говорить о том, что угроза масштабного вооружённого конфликта миновала. На столе ещё всё-таки находятся все опции, включая прямое внешнее силовое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, прямо свидетельствует получивший широкое медийное освещение сюжет записи в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о пяти тысячах американских военных, которые должны были быть или будут направлены в соседние с Венесуэлой государства», — заявила Захарова.

Ранее колумбийская газета El Pais сообщила о том, что во время пресс-конференции в президентском дворце в столице Колумбии Боготе, куда Болтон прибыл с визитом для обсуждения введения санкций против венесуэльской нефтяной компании (PDVSA), в его руке заметили блокнот с записью: «5000 военнослужащих в Колумбию».

«Даже мировая общественность не может получить ответа на вопрос, что это за пять тысяч военнослужащих, которые должны быть либо переброшены, либо каким-то образом активизированы на территории соседнего с Венесуэлой государства, — то, как в Вашингтоне на этот абсолютно конкретный вопрос не могут дать ответ, мне кажется, свидетельствует о том, что в Соединённых Штатах Америки последние годы всё решается не путём демократических процедур, а просто путём каких-то дворцовых интриг», — подчеркнула дипломат.