Омск, 31 января, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Омской области 31 января повторилась волна сообщений о «минированиях» зданий. Эту ситуацию ИА REGNUM прокомментировала начальник Главного управления информационной политики региона Анастасия Гуливатенко.

Скриншот со страницы группы «Омск Live». Vk.com Эвакуация из Омской школы

По её словам, все задействованные службы работают в штатном режиме.

«Первая волна таких сообщений прошла в понедельник практически по всей Сибири. По итогам проверок они оказались ложными. Большинство сообщений о «минированиях» поступило в школы. На аппаратном губернатора было поручено в таких ситуациях отменять занятия в образовательных учреждениях. Сегодня волна сообщений о «минированиях» зданий повторилась», — подчеркнула Гуливатенко.

Эвакуацию в учреждениях проводят правоохранительные органы и руководители учреждений.

«Просим омичей не паниковать и отнестись с пониманием к рекомендациям правоохранительных органов по эвакуации из здания. Губернатор Омской области Александр Бурков в курсе ситуации в оперативном режиме», — подытожила Анастасия Гуливатенко.

Ущерб от действий лжетеррористов будет просчитан в рамках возбужденного полицией уголовного дела, сообщили ИА REGNUM в УМВД по Омской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лжетеррористы «атаковали» регионы Сибири 28 января. Сегодня, 31 января, вновь поступают сообщения об эвакуациях в Омской, Новосибирской областях, Красноярском крае.