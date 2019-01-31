Симферополь, 31 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов активизировали разведывательную деятельность у побережья Крыма, поскольку опасаются роста роли России на международной арене, заявил 31 января вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

По его словам, Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведывательных служб, так как все понимают, что «сегодня Россия оказывает существенное влияние на ход международных событий».

«Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Российская Федерация сегодня в военном смысле — глубоко эшелонированное государство», — цитирует РИА Новости Бобкова.

Напомним, ранее мониторинговый портал PlaneRadar сообщил, что 30 января над Чёрным морем у берегов Крыма был обнаружен американский самолет-разведчик RC-135V. Затем к нему для дозаправки был отправлен самолет Boeing KC-135R. Еще один самолет-разведчик Lockheed ЕР-3Е вылетел с базы в Греции, а затем в воздух поднялся противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.