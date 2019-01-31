Екатеринбург, 31 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидается сильное похолодание, которое связано с движением арктического антициклона. Также в ближайшие дни в регионе и областном центре пройдут снегопады.

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

По данным гидрометцентра, осадки в Свердловской области и Екатеринбурге пройдут с 1 по 3 февраля, причём уже в воскресенье, 3 февраля, ожидается похолодание до минус 25 градусов мороза. В последующие дни с 4 по 7 февраля мороз усилится, и температура воздуха днём будет опускаться до 28−30 градусов ниже ноля и ночью до 37 градусов мороза.

В связи с ухудшением погодных условий в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области призвали водителей к бдительности на дорогах, а также сообщили, что на время снегопадов и сильных морозов экипажи ДПС перейдут в режим круглосуточного патрулирования трасс.

«Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок. Если такой возможности нет, тогда заранее необходимо проверить исправность автомобиля, обязательно запастись теплыми вещами и зарядить телефон. При движении по автодорогам будьте внимательны и осторожны, выбирайте скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо также исключить опасные маневры и обгоны», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная погода в Свердловской области установилась неделю назад: в регион пришли снегопады и сильные морозы. Тогда дорожные службы и Госавтоинспекция также предупредили о приближении непогоды и призвали неопытных водителей отказаться от дальних поездок.

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