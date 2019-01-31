Москва, 31 января, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Госдуме допустили отключение России от глобального интернета в случае давления Запада, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

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Выступая на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2019», глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») рассказал, когда Рунет может стать автономным. Одним из оснований может стать «растущая международная напряженность».

Еще одним аргументом в пользу решения могут быть, по его словам, «раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну».

Все это вынуждает задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, подчеркнул Левин.

Он также обратил внимание на то, что отключение Рунета от глобальной Сети является одним из возможных вариантов эскалации ситуации.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на устойчивость российского сегмента интернета. Ключевые элементы структуры, а именно — корневые сервера DNS, которые обеспечивают связанность всего интернета, находятся за пределами РФ, отмечают парламентарии. Современный мир демонстрирует нестабильность межгосударственных отношений, в адрес России высказывается все больше огульных обвинений и популистских угроз — в таких условиях государство просто обязано реализовывать меры, направленные на защиту от внешнего давления, говорил ранее Левин.