Москва, 31 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Рассуждая о причинах кризиса современной мировой экономики, министр экономического развития РФ Максим Орешкин путает причину и следствие, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию Орешкина о том, что одна из главных причин замедления экономического роста — это торговые войны, которые начинают разбивать мир на отдельные блоки.

Kremlin.ru Максим Орешкин

«Это классическая логика обиженного ребенка, — констатировал Кагарлицкий. — Всё сводится к тому, что плохие люди то ли отняли конфетку, то ли почему-то не хотят её давать. При этом упорно игнорируется тот факт, что никакой конфетки уже нет. Кроме того, есть объективные причины, почему эти плохие люди ведут себя так, а не иначе».

Порочность такой логики, которую продемонстрировал Орешкин, по мнению Кагарлицкого, состоит в том, что министр, похоже, категорически не может признать, что поведение других людей имеет под собой какие-то реальные основания.

«По-видимому, он считает, что только его поведение рационально, а все остальные почему-то внезапно стали действовать неправильно, — сказал Кагарлицкий. — Все были за свободную торговлю, всё прекрасно работало, но вдруг, совершенно непонятно почему, свихнулись и разом начали делать всё по-другому. Это напоминает старый анекдот про ирландца, который выехал в Бельгию. Он едет на своем автомобиле по левой стороне улицы, слушая радио. А по радио объявляют: «Осторожно, на такой-то трассе один сумасшедший едет по неправильной стороне». Ирландец услышал это и говорит: «Один сумасшедший?! Да их здесь десятки!» Здесь та же самая логика».

На самом деле, как подчеркнул Кагарлицкий, мы прекрасно понимаем, что поворот от свободной торговли и либерального международного экономического режима к протекционизму абсолютно не случаен и отражает кризис и провал этого самого режима.

«И распад экономики на отдельные блоки — это как раз следствие, а не причина кризиса, — призвал не забывать министра эксперт. — Орешкин элементарно путает причину и следствие. Он считает, что действия людей произошли в силу каких-то непонятных обстоятельств, не имеющих никакого отношения к экономике. Но эти действия как раз отражают ситуацию в экономике и рациональную реакцию её участников на тот системный кризис, который продолжается уже примерно в течение 10 лет. Более того, попытки сохранить систему свободной торговли в неприкосновенном виде продолжаются большую часть прошедшего десятилетия. Совершенно естественно, что правящие круги ведущих стран понемногу и вопреки собственному желанию вынуждены склоняться к протекционизму. Другое дело, что переход от одной экономической модели к другой чреват проблемами. Страдают доминировавшие ранее интересы. И наоборот, возникают новые интересы и новые проблемы, которых раньше не было. Торговая война является не просто следствием перехода к протекционизму. Она является следствием того, что переход происходит неравномерно и в значительной мере вынужденно, под давлением обстоятельств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, которое он высказал на заседании правительства РФ 30 января, глобальная экономика в четвёртом квартале начала очень сильно замедляться.

«Также нарастает социально-политическая напряжённость в мире: те же «жёлтые жилеты» во Франции, ряд других событий. Это, конечно, накладывает негативный эффект», — считает глава Минэкономразвития.

По его мнению, одна из главных причин замедления экономического роста — это торговые войны: они начинают разбивать мир на отдельные блоки, и рушится та система, которая работала все последние годы.