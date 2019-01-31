Тирана, 31 января, 2019, 18:16 — ИА Регнум. 7−8 марта в Тиране будет проходить саммит, в котором примут участие руководители всех балканских государств. Поводом к собранию стало планируемое заключение окончательного соглашения между Косово и Сербией, возможным итогом которого может стать обмен территориями между двумя республиками.

Kremlin.ru Александр Вучич

29 января, на встрече со своим словенским коллегой Борутом Пахором, президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение участвовать в Саммите.

В ходе беседы Вучич и Пахор обсудили проблему пересмотра территории Косово. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Вучич призвал соотечественников учитывать интересы албанцев, в то время как словенский лидер акцентировал внимание на важности будущего соглашения для всего региона и в этой связи подчеркнул важность будущего саммита в Тиране:

«Для того, чтобы не привести к возникновению новых проблем в регионе, этот процесс должен в первую очередь проходить в атмосфере терпимости, взаимного доверия и устремленности к миру. Я бы не сказал, что это уже само по себе решение, но был бы очень, очень осторожен», — заявил Пахор.