Челябинск, 31 января, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В Челябинской области четверо граждан подозреваются в организации и проведении азартных игр. У них изъяли более 30 единиц игрового оборудования, а также деньги и финансовые документы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Азартные игры

Гражданам вменили незаконные проведение и организацию азартных игр, а также участие в преступном сообществе. По версии следователей, этой деятельностью они занимались в 2018 году. Свою работу осуществляли в трёх точках на территории Челябинска.

Преступную деятельность челябинцев пресекли сотрудники полиции. Теперь подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Впрочем, обвинение им пока не предъявлено. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.