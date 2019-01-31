На Украине официально опубликован закон о «церковном рейдерстве»
Киев, 31 января, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Закон о порядке изменения подчинённости религиозных общин опубликован в парламентской газете «голос Украины», сообщил 31 января телеканал 112.ua.
Закон вступит в силу на следующий день после публикации. Он предоставляет религиозной общине сменить свою подчинённость путём голосования 2\3 членов общины.
Результаты голосования должны быть заверены подписями членов общины. Все несогласные с таким решением могут создать свою общину.
Документы о переподчинении общины будут подаваться в центральные органы исполнительной власти.
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Напомним, скандальный закон был принят Верховной радой в конце 2018 года для того, чтобы перевести приходы канонической Украинской православной церкви в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Отметим, ПЦУ на Украине никак не зарегистрирована, поэтому общины переходят в религиозную организацию «Киевский патриархат», которая является частью ПЦУ.