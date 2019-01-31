Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Новая масштабная волна анонимных сообщений о заминировании накрыла Петербург и Ленинградскую область. Утром 31 января люди сообщают об эвакуации из многих торговых центров, учебных заведений, медицинских учреждений.

Https://vk.com/spb_today Эвакуация из школы №291 в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

В социальных сетях пользователи уже сообщили об эвакуации торгового центра «Континент» на проспекте Стачек в Кировском районе, Полюстровского рынка в Калининском районе, ТЦ «Шкиперский молл» на Васильевском острове, большого торгового комплекса «Мега Дыбенко» во Всеволожском районе Ленобласти, ТРЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, ТРК «Планета Нептун» на Звенигородской улице в центре города, бизнес-центра «Лахта» на улице Оптиков в Приморском районе, ТРК «Радуга» на проспекте Космонавтов на юге города. Сообщения продолжают поступать.

Тревожные сигналы приходят в оперативные службы и по отношению к школам.

«Младшая и средняя школа номер 291 Красносельского района срочно эвакуированы из-за сообщения об опасном предмете. На месте сотрудники полиции, МЧС. Все ученики выведены на улицу», — сообщают очевидцы.

Также эвакуирована школа №547 в том же районе города.

Добрались анонимные угрозы и до больниц. «Всеволожская ЦРБ проводит эвакуацию, говорят, что заминировано», — пишут жители Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий пик сообщений о «заминировании» наблюдался осенью 2017 года. В 2018 году массовых эвакуаций практически не было, однако отдельные случаи происходили достаточно часто.