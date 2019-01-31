Москва, 31 января, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Доля российских программ в госзаказе органов власти в 2018 году составила 52,9%. Объем же госзакупок ПО в 2017—2018 годах составил более 33 млрд рублей, следует из отчета, размещенного, на официальном сайте Счетной палаты РФ.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

Однако специалисты СП РФ отмечают, что не в полной мере сформирован реестр российских программ. При помощи этого портала госорганы, компании и частные лица могут узнать, какой софт отечественный, а какой — нет. Однако в существующем виде реестр не информативен.

Кроме того, аудиторы Счетной палаты констатировали низкую эффективность рыночного фонда Росинфокоминвест, который государство учредило еще в 2007 году. По данным из отчета, с момента открытия фонд инвестировал средства лишь в один проект, хотя изначально планировалось 14. Несоизмеримо ниже плана оказался и размер инвестиций фонда — 75 млн вместо 1,2 млрд рублей. При создании Фонда предполагалось, что вложенные в его уставный капитал 1,45 млрд руб. будут возвращены в федеральный бюджет при помощи отчуждения акций частным инвесторам. При этом ежегодные налоговые поступления от деятельности фонда должны были составлять 813 млн рублей. На деле среднегодовые налоговые поступления фонда не превысили 26,46 млн руб. Размер дивидендов, перечисленных Обществом в федеральный бюджет за 10 лет работы, составил всего 44,8 млн руб

Как ранее сообщил ИА REGNUM, Счетная палата опубликовала сообщение о возможном кризисе в сфере протезирования инвалидов и перечислила нарушения, которые нашли на государственных предприятиях этой отрасли.