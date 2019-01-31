Москва, 31 января, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В СМИ США начали позиционировать террористов в Идлибе как конструктивную силу, способной навести порядок в этом сирийском регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы обратили внимание на публикацию — мы считаем её абсолютно одиозной — в издании New York Times от 26 января, в которой отмечается, что Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чуть ли не либеральными методами осуществляет административное правление в Идлибе. Это же надо до такого додуматься? Одна из ведущих американских газет просто выставляет террористов некой конструктивной силой, которая якобы способна навести порядок и снизить уровень насилия в этой провинции! Это что-то новенькое», — заявила Захарова.

Она напомнила, что Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесена в санкционный список Совета Безопасности ООН как террористическая организация, таковой она признаётся и в Соединённых Штатах Америки.

«Примечательно, что факты регулярных обстрелов из Идлиба по позициям сирийских военнослужащих авторами статьи просто не приводятся. Хотя мы ранее все эти цифры озвучивали: только за последние пять месяцев зафиксировано свыше тысячи случаев нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков Идлибской зоны деэскалации», — добавила официальный представитель МИД РФ.