Вашингтон, 31 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В Конгрессе США демократическими законодателями представлен законопроект, запрещающий США наносить первый ядерный удар, сообщает 31 января Stars and Stripes.

Ядерный взрыв

Законопроект демонстрирует растущую динамику антиядерных настроений среди демократов в преддверии президентских выборов 2020 года. Сенатор Элизабет Уоррен, кандидат в президенты 2020 года, и конгрессмен Адам Смит, председатель Комитета по вооруженным силам, представили соответствующий акт чтобы возвести в ранг закона то, что, по их словам, уже разделяется большинством американцев — «США никогда не должны инициировать ядерную войну».

Текст законопроекта прост: «Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не применять ядерное оружие первыми». Но в то же время, как данная мера имеет поддержку среди многих демократов и может пройти через Палату представителей, она, вероятно, не получит достаточной поддержки республиканцев, чтобы получить одобрение в Сенате.