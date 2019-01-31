Нью-Йорк, США, 31 января, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Google удалил из App Store приложение Screenwise Meter, которое позволяло следить за активностью пользователей с их разрешения. Об этом компания рассказала изданию TechCrunch.

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Google предлагает пользователям от 18 лет установить приложение, которое может отслеживать их трафик и личные данные, в обмен на специальные подарочные карты. В отличие от аналогичного приложения Facebook Research, Google предоставляет юзерам больше информации о том, какие именно данные он собирает. В Screenwise Meter также есть «гостевой режим», который отключает отслеживание трафика.

На фоне проблем Facebook Google сам прекратил работу своего приложения для устройств на iOS. В компании признали, что не должны были нарушать правила Apple и принесли извинения. В Apple пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, 30 января TechCrunch рассказало о приложении Facebook Research: компания платила пользователям до $20 в месяц за доступ к их геолокации, установленным приложениям, истории поиска, личным сообщениям, фото и видео, а также личной информации. Какие именно данные использовала компания — неизвестно.

Вскоре после выхода материала Facebook Research оказалось недоступно для iOS. Apple заявила, что Facebook нарушила соглашение с компанией и использовала сертификаты программы Enterprise Developer Program для распространения приложения среди широкой публики, хотя этот проект был создан только для внутрикорпоративных приложений. В итоге компания отозвала корпоративный сертификат Facebook для разработки — из-за этого перестали работать внутренние приложения компании, в том числе тестовые версии.