Москва, 31 января, 2019, 10:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике режим прекращения огня был нарушен более 30 раз. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ от 31 января.

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В Идлибе террористы убили троих сирийских военных

Уточняется, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по примирению в Сирии было зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Латакия, Идлиб, Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 27 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 19, Хама — шесть, Латакия — два», — говорится в сообщении военного ведомства.

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При этом в течение суток новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписано не было. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось прежним — 2518.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в сирийской провинции Идлиб сохраняется «гнездо» террористов, и это «очевидный факт». Глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что российская сторона готова продолжать предпринимать действия, предусмотренные соглашением по Идлибу с Турцией, включая создание демилитаризованной зоны вокруг зоны безопасности.