Киев, 31 января, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Клерикализация украинского общества не повысит поддержку действующего президента Украины Петра Порошенко, а только приведёт к оттоку избирателей, заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко 30 января во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

President.gov.ua Порошенко и Филарет

Эксперт рассказал, что согласно социологическим исследованиям главный избиратель Порошенко — это типичный участник «оранжевой революции» и Евромайдана, живущий в крупном городе, относительно зажиточный и образованный.

«Эти люди в большинстве своем атеисты или агностики, или формально верующие… Даже мем такой появился — «атеисты Киевского патриархата». И эти люди поддерживают Порошенко, будучи настроенными против России», — подчеркнул Белашко.

Он отметил, что «проевропейские взгляды», которые якобы разделяют эти люди, на самом деле являются довольно примитивной русофобией, которую насаждает государственная пропаганда.

«Все эти люди поддерживают тему с томосом и автокефалией толком не вникая в неё, потому что они полагают, что это с одной стороны позволит отдалиться от Москвы… будучи по своей сути антицерковно настроенными они полагают, что Порошенко уничтожит церковь, искоренит её из украинского общества и тогда оно будет таким же секулярным, как, примером, французское общество», — считает эксперт.

Вместо этого на Украине запущен процесс клерикализации общества. В стране проходят религиозные флешмобы без церковной символики, в школах на уроках пения дети учат псалмы и колядки, телевидение транслирует религиозную пропаганду.

«Все эти вещи атеистов и агностиков естественно раздражают. Это видно по социологическим исследованиям, которые показывают нарастающую раздражённость», — подытожил Белашко.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко инициировал обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею, с просьбой издать томос об автокефалии для украинских раскольников.

После того, как документ был получен, Порошенко отправился в предвыборное турне по городам Украины, демонстрируя томос как своё огромное достижение.

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